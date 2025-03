Salute: Boschi (Iv), ‘legge su lavoratori oncologici è solo piccolo passo’

agenzia

Roma, 25 mar. “Meglio un piccolo passo in avanti rispetto alla tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici piuttosto che restare fermi. Ma questa legge è insufficiente e ci dispiace che il governo, anche con gli ordini del giorno, non abbia voluto assumere degli impegni puntuali. Il nostro lavoro proseguirà al Senato per ampliare le tutele e per migliorare la qualità della vita di chi ha malattie oncologiche, croniche o invalidanti”. Così la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi dichiarando in Aula il voto favorevole al testo unificato.