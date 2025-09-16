Salute: Meloni (Pd), ‘salute mentale responsabilità collettiva, sostegno famiglie’

agenzia

Roma, 16 set. “Il malessere psichico che colpisce le giovani generazioni è un fenomeno sempre più diffuso. La pandemia ne ha amplificato la portata. Non si tratta di semplice malinconia o di ribellione giovanile, ma di ansie paralizzanti, depressioni che portano all’isolamento, disturbi alimentari silenziosi e devastanti, dipendenze patologiche e, in casi estremi, atti di violenza contro sé stessi o gli altri”. Lo ha dichiarato il senatore Questore del Partito Democratico Marco Meloni, introducendo la presentazione al Senato dell’ultimo libro di Stefano Vicari ‘Adolescenti Interrotti’.

“Vicari, in questo libro, ci guida in un’analisi delle cause anche attraverso storie e racconti di chi quel disagio e quel malessere profondo lo ha vissuto a proprie spese. Ma soprattutto, ci mostra la progressiva diminuzione dei ‘fattori di protezione’. La famiglia, la scuola, gli amici, la comunità: quei porti sicuri che dovrebbero accogliere la fragilità, a volte vacillano”.