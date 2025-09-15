Salute: onlus Pubblica a Salvini, ‘rivedere Isee? No ministro, aumenti fondi bonus psicologo’

agenzia

Roma, 15 set. “No ministro Salvini. Semmai dovremmo aumentare i fondi al bonus psicologo perché lo ottengano più persone”. È il messaggio che l’associazione Pubblica ha inviato questa mattina, attraverso i social, al vicepremier Matteo Salvini che ha proposto di “rivedere” le regole Isee perché, a suo dire, “gli aiuti vanno sempre agli stessi”.

Pubblica, si spiega in una nota, sta raccogliendo le firme necessarie per portare in Parlamento una legge di iniziativa popolare per istituire un sistema psicologico pubblico integrato nel Servizio Sanitario: tra le altre cose, la legge finanzierebbe il 100% delle richieste per il Bonus Psicologo. Proprio oggi si è aperta la finestra per presentare la domanda di accesso al contributo del Bonus Psicologo 2025 (gli attuali fondi coprono solo la richiesta di 1,5 persone su 100) e la piattaforma web dell’INPS attraverso cui è possibile avanzare la richiesta si è bloccata più volte “a dimostrazione della grande richiesta che esiste nel Paese”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA