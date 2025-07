Salute: Rosina, ‘potenziare consultori, dove Stato si fa umano’

agenzia

Roma, 29 lug. “Il 29 luglio 1975 entrava in vigore la legge n. 405. Con essa, l’Italia istituiva i consultori familiari, collocandoli tra i servizi pubblici a più alta densità di senso civile e sociale. Cinquanta anni dopo i consultori familiari non vivono una stagione facile: spesso invisibili, sottofinanziati, depotenziati, resi periferici nella programmazione regionale, non riescono più a essere il volto prossimo dello Stato che accoglie e accompagna”. Così Barbara Rosina, presidente dell’Ordine Assistenti Sociali interviene a cinquanta anni dall’entrata in vigore della legge, rilanciando un tema già sollevato dalla professione perché secondo i parametri fissati nel 2022, i consultori sono molto meno della metà di quelli previsti – circa 1200 su 2900 – e i professionisti il 70% in meno.

“Eppure, non c’è altro luogo pubblico così cruciale nel presidiare la libertà e la salute delle persone nei momenti di trasformazione o di difficoltà. Per questo non celebriamo una memoria: rilanciamo una battaglia. Perché il consultorio torni ad essere, davvero, il primo luogo in cui lo Stato si fa umano”.