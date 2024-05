Salute: Sensi (Pd), ‘obesità può essere condanna, promuovere cultura che non penalizzi’

agenzia

Roma, 10 mag. “Affrontiamo troppo spesso i temi relativi alla nostra mente e al nostro corpo con una superficialità che scambiamo per buon senso. Ci diciamo passerà o che ce la facciamo. Ma non è così, o meglio non è sempre così. Vivere con quello che oggi chiamiamo un corpo non conforme può essere naturale e bello, ma può anche diventare una condanna”. Così il senatore Pd, Filippo Sensi, interpellato dall’Adnkronos sugli ultimi dati di ‘Okkio alla salute’ sull’obesità tra i bambini. Sensi fu protagonista in Aula alla Camera, nella passata legislatura, di un intervento che ebbe una vasta eco sull’obesità e il fatshaming, il bullismo verso le persone obese.