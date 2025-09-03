Salute: Xi e Putin parlano di trapianti e aumento durata vita a 150 anni

agenzia

Pechino, 3 set. (Adnkronos Salute) – Il presidente russo Vladimir Putin e il leader cinese Xi Jinping sono stati sorpresi a discutere di trapianti di organi e della possibilità che gli esseri umani possano vivere fino a 150 anni, mentre camminavano fianco a fianco con il leader nordcoreano Kim Jong-un durante la parata militare a Pechino. Il momento, catturato da un microfono aperto, è stato trasmesso in diretta sull’emittente statale cinese Cctv. “La biotecnologia si sviluppa continuamente”, ha detto in cinese il traduttore di Putin, mentre il trio si avvicinava al palco di Tiananmen. Dopo una parte non udibile, il traduttore ha continuato: “Gli organi umani possono essere continuamente trapiantati. Più a lungo si vive, più si diventa giovani e si può persino raggiungere l’immortalità”. Xi ha risposto fuori campo: “Alcuni prevedono che in questo secolo gli esseri umani potranno vivere fino a 150 anni”. Successivamente, Putin ha confermato di aver effettivamente discusso con Xi della possibilità che un giorno le persone possano vivere più a lungo.

