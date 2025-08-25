Salva figli caduti in acqua, uomo disperso nel lago di Como

agenzia

Era in barca e si è tuffato per soccorrere i due bambini

LECCO, 25 AGO – E’ riuscito a salvare i figli piccoli finiti in acqua ma non è più riemerso. E’ questa la prima ricostruzione di quanto accaduto lunedì pomeriggio sul versante lecchese del Lago di Como, di fronte a Dorio. L’uomo era in barca e si è tuffato per soccorrere i due bambini ma è stato inghiottito dalle correnti del lago ed è ora disperso. A dare l’allarme sono stati i turisti che dalla spiaggia hanno visto l’uomo andare sott’acqua senza più riemergere. Per le ricerche sono stati mobilitati anche un elicottero dei vigili del fuoco e una idroambulanza.

