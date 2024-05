Salvato il cavallo bloccato dall’acqua su un tetto in Brasile

agenzia

L'animale raggiunto dai soccorritori a Porto Alegre dopo 100 ore

BRASILIA, 10 MAG – Lieto fine per il cavallo che ha trascorso circa 100 ore sul tetto di una casa allagata a Canoas, nell’hinterland di Porto Alegre, durante l’alluvione che ha colpito lo Stato di Rio Grande do Sul, nel Brasile meridionale: l”animale, una femmina soprannominata ‘Caramelo’, è stato salvato dai vigili del fuoco dopo aver commosso il web con la sua resistenza, nel bel mezzo di una città completamente allagata. Il cavallo è stato sedato e poi adagiato su un gommone. Secondo uno dei soccorritori, ha perso dai 30 ai 40 chili nei giorni in cui è rimasto sul tetto. Il caso era stato seguito da vicino dalla ‘first lady’, Rosangela ‘Janja’ da Silva. Anche il presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ha celebrato l’operazione. “Spero che nessuno lo monti per molto tempo, perché merita un po’ di riposo”, ha commentato il capo dello Stato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA