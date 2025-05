Salvini a Viminale e Anci, ok primi esiti norme monopattini

agenzia

Mit, 'verso una disciplina organica sulla micromobilità'

ROMA, 27 MAG – Il vicepresidente del consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha informato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il presidente dell’Associazione Nazionale Comuni italiani, Gaetano Manfredi, sui primi effetti dell’applicazione delle modifiche alla normativa sui monopattini elettrici. Lo rende noto il Mit. A cinque mesi dall’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge n. 177 del 2024 il ministro ha ricordato come tali disposizioni “siano il frutto di una proficua collaborazione” con il Ministero dell’Interno e in sede di Conferenza Unificata. L’obiettivo è stato quello di arrestare o arginare il trend fortemente negativo del numero di incidenti che vedevano coinvolti i monopattini elettrici al fine di assicurare una maggiore sicurezza nella micromobilità. Le modifiche alla circolazione dei monopattini, già in vigore, prevedono: – La possibilità di circolare solo nei centri abitati, su strade con limite di velocità sino a 50 km/h. – L’introduzione dell’obbligo di uso del casco per tutti, indipendentemente dall’età. – Regole più stringenti per la circolazione, con il divieto assoluto di circolazione contromano. – Nuove norme per i gestori di servizi di noleggio, che prevedono l’obbligo di dotare i monopattini di sistemi automatici che impediscano il funzionamento degli stessi al di fuori delle aree in cui è consentita la circolazione.

