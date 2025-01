Salvini “Clima politico insulta il fondamento del Giorno della Memoria”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi il Giorno della Memoria rischia purtroppo di perdere il suo fondamentale significato davanti a un clima politico generale che ne insulta il fondamento. Come ha detto il presidente della Comunitá ebraica di Milano, é vergognoso che la senatrice Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di sterminio, debba andare in giro con la scorta temendo per la propria sicurezza. È insopportabile che l’ANPI abbia chiamato alla mobilitazione contro Israele. È terribile che studenti dell’Universitá di Roma abbiano dovuto denunciare il pericolo che corrono, se non tengono nascosta la loro identitá e la propria cultura”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. “Ormai da quando il mondo ha dovuto assistere all’attacco bestiale di Hamas ai kibbutz e al concerto di Nova, in cui la crudeltá di 1.200 assassini é stata perpetrata in nome di un antisemitismo genocida pari a quello del nazismo, si é assistito a un’ondata di antisemitismo senza pari dalla fine della seconda guerra mondiale – aggiunge Salvini -. La caccia all’ebreo per le strade di Amsterdam, le manifestazioni davanti alle sinagoghe, le persecuzioni di studenti ebrei nelle universitá, l’espulsione degli israeliani da eventi artistici e scientifici non puó lasciarci indifferenti in questo 27 gennaio. Siamo di nuovo di fronte al mostro antisemita. Nella critica a Israele si é trovata la giustificazione per i peggiori sentimenti antiebraici, e le istituzioni ancora non hanno trovato una strada per contrastare questa realtá per me ripugnante”. “Le istituzioni, tutte, devono individuare e punire chi discrimina, incita, pratica la minaccia, la violenza e il terrorismo contro gli Ebrei. Proprio per questo, lo scorso gennaio la Lega ha presentato (grazie all’aiuto dell’Unione Associazioni Italia-Israele) un disegno di legge per adottare concretamente in Italia le misure contro l’antisemitismo e la sua definizione in tutte le sue forme, come prevede la IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) – conclude Salvini -. Oggi, nel dire “never again”, l’intenzione deve essere questa: aggiornare le regole di convivenza civile e adattarle a questa nuova realtá, con severitá e buonsenso, perchê mai piú nel nostro Paese si affacci un odio che é giá costato nei secoli troppe vite”. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). sat/com 27-Gen-25 10:31

