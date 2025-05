Salvini, con il Colle interlocuzione diretta sul Ponte

agenzia

'Il decreto sul ponte inizierà percorso nei prossimi giorni'

TRENTO, 24 MAG – “L’interlocuzione con il Quirinale è diretta”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel corso del Festival dell’Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento. “Il decreto – ha aggiunto – inizierà il percorso nei prossimi giorni e il mio obiettivo è quello che ci sia rigore assoluto. Il parlamento troverà la formula per garantire che ci sia la trasparenza e il controllo. Ricordo che è un ponte non ancora partito. E’ la prima volta che c’è una opera indagata prima che inizi”.

