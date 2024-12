Salvini, con il nuovo codice i morti calati del 25%

agenzia

Incidenti giù del 3%. 'Ne vale la pena, questa è buona politica'

“Nei primi 15 giorni di vigore del nuovo codice i morti sono diminuiti del 25% passando dai 67 del 14-18 dicembre 2023 rispetto ai 50 dello stesso periodo di quest’anno”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini durante una diretta sui suoi canali social. Il ministro ha quindi indicato che nei primi 13 giorni gli incidenti sono calati del 3%, quelli con feriti dell’8%, quelli con lesioni del 10%, quelli con dei morti del 17%. Salvini ha quindi commentato: “ne sta valendo la pena, significa fare del bene, significa fare buona politica”. Salvini ha tenuto a precisare “nel nuovo codice della strada sul consumo di alcol non cambia nulla, il massimo era 0,5 prima ed è 0,5 oggi. Poi a quanto corrisponde in termine di bicchieri, dipende dal fisico, dall’età, da quello che mangi, dalla vostra condizione di salute”. Le novità – ha spiegato – riguardano l’uso di droga e del telefonino. “Se ti fai di cocaina e ti fermano è giusto che ti ritirano la patente e ti multano”, ha detto, aggiungendo che questo non vale per chi usa farmaci. ” Chi usa gli antidolorifici può continuare a farlo come l’anno scorso, anche pastiglie con oppiacei e cannabinoidi: chiedete al medico dopo quante ore potete guidare e poi potete farlo. La cosa più imbecille da fare, invece, è bere e drogarsi”. Salvini ha rivendicato anche le norme sui monopattini, che prevedono targa, casco e assicurazione: “Solo quest’anno – ha detto – sono morti 18 ragazzi e l’anno scorso ci sono stati 3300 incidenti in monopattino”. Per gli Autovelox, ha invece detto, “cambia che non possono esserci le multe in serie, anche per le Ztl, paghi solo una delle multe”

