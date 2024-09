Salvini, difendere i confini dai clandestini non è reato

agenzia

Al processo Open Arms rischio 15 anni di carcere, rifarei tutto

ROMA, 14 SET – “Oggi a Palermo la pubblica accusa farà le sue richieste al processo che mi vede imputato per sequestro di persona. Rischio fino a quindici anni di carcere per aver mantenuto la parola data agli elettori. Rifarei tutto: la difesa dei confini dai clandestini non è reato. Avanti tutta, senza paura”. Così sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.

