Salvini, ipotesi di dialogo tra Russia-Ucraina è merito di Trump

'Non è sicuramente dell'Europa'

ROMA, 26 FEB – “Se dopo tre anni di guerra e morti, si ipotizza un dialogo tra Russia e Ucraina il merito non è sicuramente dell’Europa ma di Trump”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, ospite alla stampa estera. “La spinta di Trump va presa dal punto di vista positivo, non come competizione”, afferma Salvini auspicando ci siano “concreti dialoghi di pace”.

