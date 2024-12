Salvini, la riforma della giustizia ora ancora più urgente

agenzia

'Sentenza mi ripaga di tante amarezze'

ROMA, 21 DIC – “Non avevo paura. È una sentenza giusta che mi aspettavo. Devo dire che ieri in tribunale a Palermo ho visto, una corretta, giusta e sana separazione di chi giudica rispetto a chi indaga. Ma non sempre è così. Quindi ora la separazione delle carriere e la responsabilità civile dei magistrati di chi sbaglia con dolo è fondamentale”. Lo dice Matteo Salvini sottolineando che il processo Open Arms “è costato milioni di euro. La riforma della giustizia è ancora più urgente da ieri. Sicuramente la sentenza di ieri non metterà più nessun ministro in difficoltà nel suo lavoro”. L’assoluzione nel processo “è un riconoscimento che ho fatto il mio dovere e mi ripaga di tante amarezze”, ha aggiunto. Ironizzando sulla domanda su un suo eventuale ritorno al Viminale, Salvini ha risposto: “Sto bene dove sto, per ora…. Quello che ho fatto al ministero dell’Interno è stato assolutamente corretto. Se qualcuno negli anni scorsi ha pensato: ‘non puoi tornare al Viminale perché sotto processo, sei potenzialmente un criminale’… questa cosa cade”.

