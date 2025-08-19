Salvini, la rottamazione è priorità, la porteremo a casa

agenzia

Ne ho parlato con Giorgetti, situazione discreta, dobbiamo osare

ROMA, 19 AGO – “Penso che non debba essere una priorità della Lega la rottamazione definitiva delle cartelle esattoriali, ma di tutto il governo. Per noi sarà sicuramente la priorità ne ho parlato col ministro Giorgetti e son convinto che la portiamo a casa”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini interpellato sulla rottamazione in vista della manovra a margine di un sopralluogo al cantiere della metro C. “Abbiamo uno spread che si sta avvicinando ai minimi termini, abbiamo raggiunto i francesi, abbiano un governo stabile, la borsa ai massimi, l’occupazione ai massimi. C’è una situazione economica discreta e dobbiamo osare – ha aggiunto -. La pace fiscale significa liberare milioni di lavoratori italiani da un sequestro di queste cartelle esattoriali che nel frattempo si sono moltiplicate”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA