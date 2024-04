Salvini, le nostre idee diverse da socialisti e von der Leyen

agenzia

Per loro Europa è tutta tasse, divieti, banche e burocrazia

BELPASSO, 22 MAR – “Abbiamo un’idea di Europa diversa rispetto a quella tutta tasse, divieti, banche burocrazia dei socialisti e della Von Der Lyen. In democrazia poi scelgono i cittadini ed io penso che l’Europa in questi anni abbia fallito ed i trattori sono solo l’ultima dimostrazione, su quasi tutti i fronti. Noi abbiamo un’idea diversa rimettendo al centro il lavoro, il diritto al lavoro e non le auto elettriche, le bistecche sintetiche o amenità di questo genere”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a Belpasso (Catania) ai giornalisti in occasione del via ai lavori per la tratta Misterbianco-Paternò della metropolitana di Catania.

