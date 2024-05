Salvini, Macron pericoloso, contrari a nostri soldati in Ucraina

agenzia

'Il Regno Unito è uscito dall'Europa, dica quel che ritiene'

MILANO, 04 MAG – “La Lega sarà sempre contraria a mandare anche solo un militare a combattere e morire in Ucraina”. Così il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del sopralluogo tecnico sulla SS 340 Regina variante Tremezzina, a cronisti che gli chiedevano della posizione di Francia e Regno Unito sul conflitto in Ucraina. “Macron – aggiunge – è pericoloso quando dice certe cose ed è un guerrafondaio. Londra è uscita dall’Europa quindi dica quello che ritiene. Ribadisco che la Lega non sarà mai a favore di mandare soldati italiani a combattere e morire in Ucraina. All’Ucraina stiamo mandando tutti gli aiuti possibili ma non voglio un futuro di guerra”.

