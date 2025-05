Salvini, non penso che il Colle sia contro organismi antimafia

agenzia

"Su Ponte Messina ci siano stessi controlli per ponte Genova"

GENOVA, 23 MAG – “Penso e spero che nessuno si opponga a inserire più controlli possibili contro infiltrazioni mafiose. Non penso che il Quirinale sia contro gli organismi antimafia. Chiediamo semplicemente che per il Ponte sullo Stretto di Messina ci siano gli stessi controlli che ci sono stati per il ponte Morandi a Genova, per l’Expo di Milano, per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina”. Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo a Genova, commenta così l’emendamento al dl Infrastrutture annunciato dalla Lega con l’obiettivo di riproporre la norma sui controlli antimafia per i lavori del Ponte sullo Stretto.

