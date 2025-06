Salvini, ‘per il ponte sullo Stretto ok Cipess a luglio’

agenzia

Ai costruttori, 'dall'Ance stimoli, insieme risultati positivi'

ROMA, 24 GIU – Per il ponte sullo Stretto “manca solo l’approvazione del progetto definitivo da parte del Cipess, ho chiesto una verifica dei tempi e dovrebbe essere entro luglio”. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, lo ribadisce intervenendo all’assemblea dell’Ance, dove si sofferma anche su emergenza idrica e emergenza abitativa. “Per la prima volta nella storia della Repubblica – evidenzia – abbiamo messo in piedi un piano nazionale per la gestione dell’acqua, per la prima volta insieme a tutto il territorio abbiamo raccolto l’esigenze”, con “richieste per 12 miliardi di euro” e “418 progetti” basati sulle istanze delle Regioni, evidenzia sottolineando che è un percorso che vede “già finanziati 950 milioni di euro per le prime 62 opere su tutto il territorio nazionale, in tutte le Regioni”. E “per i 12 miliardi busseremo anche alle porte dell’Europa”. “Sul salva-casa – aggiunge – abbiamo lavorato per più di due anni, sta dando risultati importanti nel mercato immobiliare: sui dati di locazioni e compravendite c’è il più davanti nonostante tutte le incertezze” per l’economia, come per l’impatto dei conflitti. “Mi auguro – dice – che il cessate il fuoco tra Israele e Iran sia effettivamente conseguente, sia per salvare vite che per tutti gli annessi e connessi”. Ricapitolando progetti e risultati per tutte le aree di intervento del ministero, il ministro e vicepremier accenna tra l’altro anche all’investimento da 3,9 miliardi per i giochi olimpici di Milano-Cortina. Dall’Ance arrivano “stimoli incombenti”, dice il ministro alla platea di costruttori: “Ogni tanto ci mandiamo a quel paese ma se siamo qui, con risultati positivi, è perchè ognuno di noi fa il suo mestiere”.

