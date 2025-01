Salvini “Per la Lega si é chiuso un 2024 complicato ma di crescita”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Per la Lega si é chiuso un 2024 complicato ma alla fine bello, di crescita, serenitá e compattezza, con gli iscritti che crescono dal Veneto alla Sicilia, con il numero di sindaci e amministratori che cresce dalla Lombardia al Lazio”. Cosí il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, in una diretta video sui social. “Solo in Sicilia – aggiunge -, ho fatto una call poco fa, siamo a piú di 400 amministratori locali, e come Lega quasi 500 sindaci in Italia, piú di 200 in Lombardia, piú di 100 in Veneto, quindi bene. La Lega – sottolinea Salvini – é un modo di vivere, di essere, di pensare, non é solo un partito. Sicuramente con tanti avversari, con qualche nemico, soprattutto nelle stanze che contano. Abbiamo contro quasi tutti i giornali e le televisioni, buona parte dei sindacati, alcuni magistrati, e parecchi di quelli con i quattrini, in Italia e nel mondo, penso a Soros, che vorrebbero cancellare la Lega dalla faccia della Terra. Ma andiamo avanti in direzione ostinata e contraria, come cantava il buon De André, con i risultati al centro: lavoro, stipendi, pensioni, scuola e sanitá le prioritá, e poi per quello che mi riguarda, infrastrutture”. – foto Ipa – (ITALPRESS). vbo/r 01-Gen-25 19:59

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA