Salvini, Piano idrico con 1 miliardo, conto ok entro giugno

'Prima volta piano si occupa dell'acqua a medio-lungo termine'

ROMA, 25 GIU – “Sto lavorando ad un Piano nazionale idrico, è la prima volta che c’è un piano nazionale che si occupa dell’acqua non inseguendo l’emergenza ma a medio e lungo termine”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in videocollegamento con Enna ad un convegno su ‘Il Ponte sullo Stretto’. “Conto entro la fine di giugno di dare il via libera a investimenti a livello nazionale per quasi 1 miliardo per recuperare il troppo tempo perduto negli anni passati”, ha detto Salvini. “So – ha aggiunto – che la situazione a Enna e nella provincia è grave e sono contento di dare una mano”.

