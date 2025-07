Salvini “Ponte sullo Stretto puó essere grande operazione antimafia”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Arrivare dopo neanche tre anni all’approvazione del progetto definitivo di un’opera da 13 miliardi e mezzo, che rende giustizia a 5 milioni di siciliani e che la stessa Europa si aspetta e chiede, é qualcosa di assolutamente importante”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine della riunione del consiglio di amministrazione Stretto di Messina Spa. “Penso che potrebbe essere una grande operazione antimafia”, ha aggiunto, “perchê quando porti lavoro, speranza, prospettiva a tanti giovani in terre che spesso sono state dimenticate, facciamo qualcosa di grande”. Il ministro Salvini ha poi ricordato che “la Lombardia é la regione che avrá piú imprese coinvolte in questa grande opera. È un’opera che unisce il paese da tutti punti di vista”. “Stiamo portando avanti da due anni e mezzo un lavoro che l’Italia attende da secoli, l’attraversamento del ponte sullo Stretto é qualcosa di cui si parla dai tempi dei romani, é un’opera ingegneristicamente all’avanguardia, il ponte a campata unica piú lungo al mondo che verrá studiato e ammirato da ingegneri di tutto il mondo. Siamo, dopo due anni e mezzo di lavoro, a un ottimo punto, non di arrivo ma di partenza – ha spiegato Salvini -. L’obiettivo dell’approvazione del progetto definitivo é per la settimana prossima, l’apertura dei cantieri entro l’estate”, ha proseguito. “Ci saranno fino a 170 ingegneri che arriveranno dagli Stati Uniti a portare il loro contributo, ci sono partnership con i giapponesi, con i danesi, con gli spagnoli, con i francesi e soprattutto si creeranno tantissimi posti di lavoro in Italia”, ha detto ancora il vicepremier e ministro. – Foto ufficio stampa Ministero Infrastrutture e Trasporti – (ITALPRESS). xc3/col4/sat/red 29-Lug-25 16:18

