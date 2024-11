Salvini, se il nuovo stadio si fa a San Siro tanto meglio

agenzia

Ministo, per i 'no' del Comune abbiamo perso quattro anni

RHO (MILANO), 05 NOV – “Io mi auguro che lo stadio si faccia, perché per i no del Comune abbiamo perso quattro anni. Se poi si fa a San Siro tanto meglio perché si riqualifica anche un quartiere che ne ha bisogno”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, commentando i nuovi sviluppi della vicenda del nuovo stadio di Inter e Milan. “Si faccia a San Siro, a San Donato, a Sesto, a Rozzano, un nuovo stadio significa avere più sicurezza, più servizi e più qualità della vita – ha concluso il ministro a margine di Eicma, alla Fiera di Milano a Rho -. Mi auguro che non si perdano altri anni come è accaduto”.

