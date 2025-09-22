Salvini, ‘Stefani è a disposizione del centrodestra in Veneto’

agenzia

"Conosce il territorio, sa amministrare, sa ben gestire"

DONNAS, 22 SET – “Conto che il centrodestra decida il prima possibile per la Puglia, per il Veneto, per la Campania, come abbiamo deciso per tutte le altre regioni. Sentivo ieri Luca Zaia, che è stato il governatore più amato d’Europa, che parlava di Alberto Stefani: sarebbe il governatore più giovane d’Italia, 32 anni, ha fatto il sindaco per anni. E’ parlamentare, conosce il territorio, sa amministrare, sa ben gestire, lo mettiamo a disposizione del centrodestra”. Così il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, sulla proposta di candidare il deputato Stefani alla guida del Veneto all’indomani del raduno di Pontida, dove Zaia ha detto che in Veneto “il nostro candidato è Alberto Stefani, poi capiremo cosa deciderà il tavolo. Se il candidato sarà della Lega sarà Stefani, se non sarà della Lega sarà un problema”. Salvini ha parlato ai cronisti a margine di un sopralluogo – nella qualità di ministro delle Infrastrutture e dei trasporti – in un cantiere ferroviario a Donnas, in Valle d’Aosta, dove è in corso l’elettrificazione della linea Aosta-Ivrea.

