Salvini, Trump è il futuro, ultima campanella anche per Europa

Presidente Usa può migliorare la storia dell'Occidente

ROMA, 28 FEB – “Trump è la campanella dell’ultimo giro anche per l’Europa stessa. Trump è il futuro con tutte le sue incognite”: lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo al Forum in Masseria. “L’Italia è il governo più stabile di tutto il continente europeo e può avere un ruolo fondamentale per gli Usa”, ha detto Salvini, ricordando che “abbiamo un rapporto diretto” con la nuova amministrazione. “Macron che vola a Washington a nome di chi? Non rappresenta nemmeno il 15% dei francesi”, ha aggiunto. “C’è fiducia nel fatto che (Trump, ndr) possa cambiare in positivo la storia dell’occidente e anche la storia nostra, economicamente parlando. In un mese ha firmato 75 ordini esecutivi, se penso all’iter burocratico che devo seguire io per rinnovare una concessione, devi fare qualche riflessione”, ha concluso Salvini.

