agenzia
Salvo D’Acquisto: Fontana, ‘esempio dei valori più nobili’
Roma, 23 set “Nel ricordo di Salvo D’Acquisto, giovane Vicebrigadiere dei Carabinieri ucciso dai nazisti, rivive l’esempio più alto di coraggio, fede e amore per il prossimo. Animato da profonda fede cattolica, offrì la propria vita per salvare innocenti. A distanza di anni, la sua figura resta un simbolo luminoso dei valori più nobili e dell’impegno dell’Arma al servizio della comunità”. Lo dice il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA