Samp in C: Federclubs a dirigenti e giocatori, mani insanguinate

Tifoseria, non dimenticheremo quello che è stato fatto

GENOVA, 14 MAG – “Proprietà, dirigenza, giocatori: non dimenticheremo mai quello che avete fatto alla nostra amata. Non contano più le promesse, le speranze, i progetti. Non dimenticheremo come siamo arrivati nelle vostre mani passando da Garrone a Ferrero. La realtà è che le vostre mani, di tutti voi, sono insanguinate e ogni sampdoriano vi ricorderà questa colpa, in ogni occasione”. Così la Federclubs che riunisce la tifoseria organizzata della Sampdoria in un comunicato dopo la retrocessione in Lega Pro. “La Sampdoria tocca il punto più basso dei suoi 79 anni di storia, lo fa sul campo, meritatamente, per non aver mai saputo invertire la rotta nel corso di un’intera stagione. Lo fa con la primavera, con la squadra femminile, in una spirale negativa strutturale, non casuale, proprio nell’anno in cui ci era stata promessa una rinascita” dice la nota. “Lo fa per colpa di una dirigenza inadeguata, incompetente, con scelte presuntuose e improvvisate. Lo fa dopo promesse al vento, progetti fallimentari, enorme confusione nei ruoli. Lo fa nonostante una tifoseria unica, che ha sempre saputo mostrare il proprio sostegno alla maglia, soprattutto nei momenti più difficili. 31mila persone accorse venerdì per sostenere la propria amata Samp, la media spettatori più alta in serie B, trasferte, quelle senza limitazioni, quasi sempre sold out. I tifosi purtroppo non vanno in campo, ma ora spetta soprattutto a noi crescere le nuove leve di sampdoriani, che vedranno la propria squadra ai margini, lontano da stadi blasonati con la speranza di ripartire al più presto per tornare dove ci compete”.

