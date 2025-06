Sampdoria sospende responsabile settore giovanile

agenzia

Manca solo ufficialità. Tensione in società dopo inchiesta Iene

GENOVA, 05 GIU – E’ solo questione di ore poi la Sampdoria ufficializzerà il divorzio col responsabile del settore giovanile blucerchiato Luca Silvani, che al momento è stato sospeso dopo la bufera scatenata dal servizio televisivo realizzato da ‘Le Iene’ su favoritismi e giro di soldi nel calcio italiano dei baby giocatori. Silvani, attraverso i suoi legali, replica: “non ha mai autorizzato, sottoscritto o approvato alcun tipo di accordo che, direttamente o indirettamente, collegasse il tesseramento del calciatore Emanuele Profeti con una presunta sponsorizzazione, peraltro mai avvenuta”. Però il clima è diventato molto teso nel quartier generale di Bogliasco con la Sampdoria impegnata sul campo per il doppio play out, non ancora ufficiale, con la Salernitana, mentre si sta pensando di cambiare completamente insieme a Silvani buona parte dei vertici del settore giovanile doriano. Con la Procura federale che secondo gli osservatori potrebbe presto approfondire la questione chiedendo le carte riguardanti la vicenda.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA