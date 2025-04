Samson si fermò a comprare sigarette col cadavere in auto

agenzia

"Ilaria mi chiese di dormire da me la sera del 25 marzo"

ROMA, 29 APR – Mark Samson, reo confesso del femminicidio di Ilaria Sula, in una lettera inviata ai pm di Roma fornisce la sua versione su quanto avvenuto prima e dopo il delitto, il 25 e 26 marzo scorsi. Nelle missiva rivela anche un particolare: con il cadavere chiuso in una valigia all’interno dell’auto si è fermato a comprare sigarette e accendino da un tabaccaio. Il giovane, attualmente detenuto a Regina Coeli per le accuse di omicidio volontario ed occultamento di cadavere, scrive che la sera del 25 marzo “si era fatto tardi e quindi Ilaria mi chiese se poteva rimanere a dormire da me. Le ho dato un pigiama con cui potesse dormire comoda – aggiunge -. Ci sdraiamo sul mio letto, iniziamo a parlare delle cose belle vissute insieme, le esperienze, i viaggi e i nomignoli che siamo dati. “Amore, tesoro, vita…” per poi passare a quelli albanesi “Shpirt”, “Zemra ime” e infine quelli filippini “‘Bebe Ko’, ‘Mahal’, ‘Asawa’…”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA