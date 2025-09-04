San Carlo, dal Tribunale stop alla nomina bis di Macciardi

agenzia

La sospensione decisa dalla settima sezione civile

NAPOLI, 04 SET – La settima sezione civile del Tribunale di Napoli ha sospeso l’efficacia e l’esecuzione della deliberazione assunta il 26 agosto scorso con la quale si era proceduto, da parte di tre componenti del Consiglio di indirizzo della fondazione Teatro San Carlo di Napoli, alla nomina bis di Fulvio Macciardi a soprintendente. La magistrata Livia De Gennaro, accogliendo il ricorso presentato dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, presidente della Fondazione, ha fissato un’udienza alle 11 del 23 settembre prossimo per la comparizione delle parti.Questa decisione arriva il giorno dopo quella di un altro giudice che aveva invece rigettato il ricorso di Manfredi contro la delibera del Consiglio di indirizzo, dello scorso 4 agosto, da cui era scaturito il decreto del ministro della Cultura Giuli, relativo alla nomina di Macciardi. In accoglimento del ricorso presentato dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, presidente del Consiglio di indirizzo della Fondazione San Carlo e della componente dello stesso organismo, Maria Grazia Falciatore, la giudice della settima sezione civile del Tribunale di Napoli, Livia De Gennaro, nel sospendere la deliberazione che ha stabilito la nomina bis di Macciardi a sovrintendente e fissando l’udienza per il prossimo 23 settembre ha di fatto espresso anche alcune valutazioni di ‘merito’. La deliberazione del 26 agosto appare, a suo giudizio, “violativa delle orme e dei principi generali sull’ordine del giorno”. Inoltre la delibera “appare censurabile altresì sotto il profilo della indeterminatezza/indeterminabilità dell’oggetto” ed appare “integrato una irregolarità procedurale relativa alla (ri)nomina del soprintendente”.

