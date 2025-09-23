San Francesco: Del Barba (Iv), ‘sì a festa ma guardare a temi sociali e ambientali’

agenzia

Roma, 23 set.-“Siamo a favore di questa riscoperta di attualità di San Francesco. Le perplessità sono legate all’istituzione di una giornata di festività nazionale anche nei giorni feriali, per i costi economici per lo stato e la perdita di Pil”. Così il deputato di Italia Viva Mauro Del Barba, durante la dichiarazione di voto alla Pdl che istituisce una giornata di festa nazionale il 4 di ottobre per celebrare il patrono d’Italia San Francesco d’Assisi.