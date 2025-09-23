San Francesco: Di Maggio (FdI), ‘restituito a una data antica il valore che le spetta’

agenzia

Roma, 23 set.-“Dal prossimo anno, grazie al voto favorevole espresso oggi in Aula, ogni 4 ottobre si celebrerà la festa nazionale di San Francesco d’Assisi, il Santo che più di ogni altro incarna la semplicità, la pace, la forza della nostra identità. Un giorno che torna a vivere nel calendario civile come festa nazionale, dopo anni in cui era rimasto soltanto nel cuore della tradizione”. Così la deputata di Fratelli d’Italia Grazia Di Maggio.