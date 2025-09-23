San Francesco: Gardini (FdI), ‘celebriamo patrono Italia e simbolo universale di pace’

agenzia

Roma, 23 set.-“Oggi la Camera dei Deputati ha approvato l’istituzione della festa nazionale di San Francesco d’Assisi, che si celebrerà ogni anno il 4 ottobre. Non si tratta solo di aggiungere un giorno festivo al calendario: è una scelta che tocca l’identità profonda della nostra nazione. San Francesco non appartiene soltanto alla storia religiosa, ma è parte integrante della nostra storia civile. Patrono d’Italia insieme a Santa Caterina da Siena, è il simbolo universale della pace, della fraternità, della solidarietà e della custodia del creato”. Così Elisabetta Gardini, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, e relatrice della Pdl di istituzione del 4 ottobre come festa nazionale.