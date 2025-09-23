San Francesco: Girelli (Pd), ‘Parlamento sia coerente con messaggio del santo’

agenzia

Roma, 23 set.-“Povertà, umiltà e dialogo sono i veri punti di riferimento di San Francesco e non sono fatti banali. Se il Parlamento vuole ‘ridare dignità’ al santo restituendogli la titolarità di patrono d’Italia è necessario essere conseguenti e declinare concretamente l’azione politica. Quando però la politica si fa carico di restituire tale dignità, non dimentichiamoci l’insegnamento che San Francesco ci ha dato soprattutto sul tema ambientale quando oggi parte della maggioranza nega l’importanza vitale della preservazione dell’ambiente e la crisi climatica”. Così Gian Antonio Girelli, deputato e vicepresidente della commissione Covid alla Camera, esprimendo il voto favorevole del Pd all’istituzione della festa nazionale di San Francesco d’Assisi.