San Francesco: Zanella, ‘stop caccia il 4 ottobre e poi abolirla definitivamente’

Roma, 19 set “La maggioranza vuole istituire la festa nazionale in onore di San Francesco, una figura amata dal mondo ambientalista e animalista, precursore dell’ecologismo e di una visione rivoluzionaria del creato. Per noi, dunque, questa maggioranza è in grave contraddizione in quanto portatrice di un progetto legislativo che mina al cuore l’attuale legge sulla caccia, liberalizzandola e, di fatto, dando libertà alle doppiette di sparare alla fauna selvatica”. Lo dice Luana Zanella, capogruppo Avs alla Camera.