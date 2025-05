San Gennaro, fedeli in preghiera per l’elezione del nuovo Papa

agenzia

Mons. Beneduce, 'no tifoserie, Dio indicherà persona più adatta'

NAPOLI, 03 MAG – “Il Signore guida la Chiesa. Preghiamo per l’elezione del nuovo Papa per cui il problema non sono le tifoserie, per scegliere tra conservatori e progressisti. Il Signore indicherà la persona più adatta alla Chiesa, al nostro tempo e per il domani”. Così il vescovo ausiliare di Napoli, monsignor Francesco Beneduce, nell’omelia per la celebrazione nella Basilica di Santa Chiara dopo la processione delle reliquie di San Gennaro. “Pregiamo – ha aggiunto – per don Mimmo (il cardinale Battaglia arcivescovo di Napoli, ndr) e per i cardinali perché capiscano dove il Signore indica di gettare la rete”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA