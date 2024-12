San Silvestro e Capodanno con il sole, nebbia al Nord

agenzia

Temperature miti ovunque grazie all'anticiclone delle Azzorre

ROMA, 28 DIC – San Silvestro e Capodanno con il sole, grazie all’anticilone delle Azzorre: le previsioni del meteorologo Mattia Gussoni, de iLMeteo.it, indicano “una lunga fase di bel tempo a cavallo tra il 2024 e il 2025”, con nebbia al Nord, in particolare nella Pianura Padana. La prima perturbazione del 2025 è attesa non prima di giovedì 2 gennaio. Grazie al sole, si prevedono temperature massime gradevoli, soprattutto in Sardegna e Sicilia, con 19 gradi a Cagliari, Catania e Siracusa, seguite con 18 gradi dalle altre regioni del Sud e dalla Liguria, temperature oltre 15 gradi sono attese a Roma e nei fondivalle alpini, comprese Lecco e Sondrio. Nelle prime ore del mattino si prevedono comunque temperature più rigide al Centro-Nord, con possibili gelate soprattutto nella Pianura Padana. Qui il 30 e il 31 dicembre si prevedono “nebbie in infittimento” che potranno portare a “una sensibile riduzione della visibilità” a causa dell’assenza di vento e della persistente stabilità atmosferica. Previste nebbie anche lungo le coste tirreniche, in Liguria attesa pioviggine. La prima perturbazione del 2025, proveniente dal Nord Africa, potrebbe portare qualche pioggia il 2 gennaio, in particolare tra Sardegna e Sicilia. Nei giorni successivi, prosegue la nota, “non si esclude un peggioramento anche sulla penisola”, accompagnato però da una migliore visibilità in Pianura Padana. Nel dettaglio: Sabato 28: al Nord sole; al Centro sole; al Sud cielo poco nuvoloso, locali addensamenti su Basilicata, Calabria e Sicilia; Domenica 29: al Nord bel tempo; nebbie notturne; al Centro cielo in prevalenza sereno; al Sud cielo poco nuvoloso, locali addensamenti su Calabria e Sicilia. Lunedì 30: al Nord bel tempo in montagna, nebbie e nubi basse in Val Padana; al Centro cielo in prevalenza sereno, nebbie notturne; al Sud bel tempo.

