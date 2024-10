Sanchez, modello Albania non risolve i problemi, ne crea

agenzia

'L'Ungheria sequestra da troppo tempo le politiche europee'

BRUXELLES, 17 OTT – “La nostra posizione è chiara: non siamo a favore di queste formule” come quella del modello Albania “che non affrontano i problemi e ne creano altri: siamo per una visione più ampia, a favore della collaborazione con i Paesi di origine, a favore dell’immigrazione regolare”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez al termine del Consiglio Ue. “L’Ungheria sequestra da troppo tempo le politiche europee, non sta rispondendo alle esigenze del momento in Ucraina”. “Sui migranti abbiamo una posizione basata sull’umanità: una migrazione ordinata e responsabile è la risposta al problema democratico che affligge la Spagna e l’Europa. Il nostro welfare dipende dalla politica migratoria”. “Il governo spagnolo ha una idea molto chiara: la difesa della coerenza e del diritto internazionale, in Ucraina, come in Medio oriente. Come nella migrazione, se non siamo coerenti con i nostri principi perderemmo la guerra morale e perderemmo tutti come europei” ha sottolineato.

