Sanchez, ‘nessuna ipotesi esclusa sul blackout’

'Si lavora al ripristino della corrente, avverrà presto'

ROMA, 28 APR – Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha dichiarato di “non escludere nessuna ipotesi” sulle cause del blackout che ha coinvolto la penisola iberica e ha chiesto ai cittadini di prestare attenzione solo alle notizie diffuse attraverso i “canali ufficiali”. Sánchez, citato da El Pais, ha dichiarato che gli impianti idroelettrici sono ora operativi e si è detto fiducioso che la fornitura verrà ripristinata “presto”, senza tuttavia specificare tempistiche. Sanchez ha inoltre invitato la popolazione a non fare speculazioni: “Le cause sono ancora in fase di studio. È meglio non fare speculazioni”, ha detto durante il suo intervento dal Palazzo della Moncloa, in cui ha inoltre esortati i cittadini a un uso responsabile dei telefoni cellulari. Il premier ha ringraziato Francia e Marocco per la solidarietà e la collaborazione che ha consentito il ripristino della fornitura di energia elettrica nelle zone del nord e del sud della Spagna. Il Consiglio per la sicurezza nazionale si riunirà nuovamente alle 19.

