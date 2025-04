Sanchez, ‘oltre il 50% delle forniture elettriche ripristinato’

agenzia

Il premier fa un nuovo aggiornamento dal Palazzo della Moncloa

MADRID, 28 APR – “Almeno il 50% dell’approvvigionamento elettrico del territorio nazionale è stato ripristinato. In pratica in tutte le comunità autonome. Lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sanchez, questa sera dal Palazzo della Moncloa in un secondo aggiornamento dopo il blackout. Sanchez ha informato che, secondo Rete Elettrica, alle 12,33 si è registrata una caduta di 15 KW/ora in cinque secondi, in pratica l’equivalente del 60% della domanda elettrica nazionale in quel momento. Una caduta di tensione molto importante in una manciata di secondi, che ha provocato il collasso del sistema elettrico fino al punto “zero” di erogazione.

