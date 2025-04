Sanchez, ‘servizio elettrico ripristinato, notte intensa’

agenzia

Premier su X ringrazia gli spagnoli per comportamento esemplare

MADRID, 29 APR – “Dopo una notte intensa, si è riuscito a ristabilire il 99,95% della domanda di energia” dopo il maxi blackout di ieri, “ed è stato ripristinato il 100% delle sottostazioni della rete di trasporti”. Lo ha scritto il premier Pedro Sanchez in un messaggio su X, in cui ha ringraziato la cittadinanza “per essere stata di nuovo esempio di responsabilità e civismo”, nonostante i notevoli disagi. Sanchez ha informato della nuova riunione straordinaria del Consiglio nazionale di sicurezza in corso da stamane alla Moncloa, per analizzare le cause e la situazione attuale.

