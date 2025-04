Sanchez, Trump ha deciso di tornare al protezionismo XIX secolo

agenzia

Il premier spagnolo ha annunciato un 'piano di contingenza'

MADRID, 03 APR – L’amministrazione statunitense “ha deciso di tornare al protezionismo del XIX secolo che, a mio giudizio non è una maniera intelligente per far fronte alle sfide del XXI secolo in un mondo interconnesso”. Così il premier spagnolo Pedro Sanchez ha commentato i dazi annunciati dal presidente statunitense Donald Trump, che ha definito “un attacco unilaterale” degli Stati Uniti all’Europa, con “un pacchetto di dazi senza precedenti”. Sanchez ha chiesto a Trump di ripensarci e di “sedersi al tavolo di negoziati con la Ue e con il resto del mondo”. Il premier socialista ha inoltre annunciato l’attivazione immediata di un “piano di contingenza” con misure commerciali e finanziarie per la protezione dei settori più colpiti dall’aumento dei dazi, nel corso di una riunione al Palazzo della Moncloa con i rappresentanti del tessuto produttivo spagnolo, alla quale partecipano la vicepremier con delega al Lavoro ed Economia sociale, quella con delega alla Transizione ecologica e Sfida demografica, i ministri di Economia, Commercio e Impresa, di Agricoltura Pesca e Alimentazione, di Sanità e quello per la Trasformazione digitale e Funzione pubblica.

