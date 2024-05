Sangiuliano, la Certosa di Padula avrà una gestione autonoma

agenzia

Al più presto completato il restauro, via la scala d'emergenza

PADULA, 17 MAG – “La Certosa di San Lorenzo avrà una gestione autonoma con un direttore dedicato soltanto a questo sito”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in visita questo pomeriggio al complesso certosino di Padula, in provincia di Salerno. Il ministro nel corso della sua visita ha annunciato anche che con l’autonomia gestionale aumenterà sicuramente l’organico del personale presente in Certosa. Prima di congedarsi Sangiuliano ha annunciato che: “i diversi lavori in corso di restauro di alcune parti del chiostro saranno terminati nel più breve tempo possibile ovvero nel prossimo autunno e che bisogna assolutamente rimuovere la scala d’emergenza in acciaio che deturpa l’intero complesso certosino”.

