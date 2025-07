Sangiuliano,io candidato? Mai dire mai ma sto benissimo dove sto

agenzia

'Potrei candidarmi a sindaco di Parigi...'

NAPOLI, 11 LUG – “Io sto benissimo a Parigi a fare il mio lavoro” e “Edmondo Cirielli è un ottimo candidato perché è un politico collaudato, tra l’altro è un ufficiale dei carabinieri e questo non guasta”. Così l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, tra i relatori della kermesse di Ecr party a Napoli, risponde a chi gli chiede di una sua eventuale candidatura alle Regionali in Campania, come presidente o come consigliere a margine dell’evento. Quindi non tornerà mai più in politica? “Nella vita mai dire mai”, dice. “Sono candidato a sindaco di Parigi”, aggiunge ridendo. Le voci circolate su una sua candidatura Sangiuliano le spiega con queste parole: “sono nate perché la città mi vuole abbastanza bene, sono napoletano doc”, “mi fa piacere che si sia pensato alla mia persona ma sto bene a fare il giornalista”.

