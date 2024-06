Sanità: Alfieri, ‘governo ammette che avevamo ragione, ma da Cdm no soluzioni’

agenzia

Roma, 4 giu. “Il governo ha dovuto ammettere che avevamo ragione. Il decreto sulla sanità certifica che l’esecutivo Meloni ha tagliato le risorse per la salute degli italiani e che mancano i fondi per abbattere le liste d’attesa”. Così Alessandro Alfieri della segreteria del Pd.

“Purtroppo, però, questi problemi non verranno risolti. Il testo, infatti, non prevede adeguati stanziamenti e il nostro sistema sanitario nazionale continuerà ad essere in sofferenza e senza assicurare quel diritto alla salute che deve essere garantito dallo Stato a tutti i cittadini . L’unico vero modo per abbattere le liste d’attesa è votare la nostra legge a prima firma Elly Schlein che sblocca le assunzioni e mette nuove risorse sul servizio sanitario pubblico, altre soluzioni tampone favoriscono solo e soltanto ancora una volta i privati”.

