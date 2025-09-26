agenzia
Sanità: Aran, al via 1 ottobre rinnovo contratto medici dirigenti 2022-2024
Riguarda 130mila tra camici bianchi, veterinari e professionisti sanitari, il 29 settembre e il 2 ottobre convocato anche il Comparto per la firma definitiva
Roma, 26 set. (Adnkronos Salute) – Si apre il 1° ottobre, alle 11, la trattativa per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2022-2024 per l’area della dirigenza sanitaria, secondo il calendario pubblicato dall’’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran). Un tavolo che interessa oltre 130mila dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie. Il calendario riguarda anche il Comparto, per le procedure finali della firma definitiva al contratto 2022-2024 ormai approvato.