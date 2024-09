Sanità: Ascani (Pd), ‘basta tagli e chiacchiere, in manovra le risorse necessarie’

agenzia

Roma, 5 set. “Agli italiani non serve un governo che, come amano vantarsi dalle parti del partito di maggioranza, faccia ‘la Storia’. I cittadini sarebbero decisamente più soddisfatti se, invece di dedicarsi ai pavoneggiamenti e a difese spudorate di ministri indifendibili, la destra si occupasse dei loro problemi quotidiani. A cominciare dalla sanità pubblica”. Così Anna Ascani, deputata dem e Vicepresidente della Camera.