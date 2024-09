Sanità: Barelli (Fi), ‘aumentiamo impegno per dare sicurezza, continuano ispezioni Fi’

agenzia

Roma, 17 set. “La sicurezza degli operatori sanitari è la precondizione per garantire ai cittadini il diritto alla salute. Per questa ragione, sosteniamo l’impegno senza precedenti del governo in questa direzione: continueremo ad aumentare i presidi di polizia attivi nelle strutture ospedaliere – sono 198, erano 126 -, ad incrementare il numero degli operatori impegnati – erano 299, sono 432 – ed amplieremo le fasce orarie di apertura fintanto che sarà assicurata una copertura totale”. Così in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.