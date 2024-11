Sanità, Bignami (Siaarti): “Aumentare qualità di cure e sicurezza operatori e cittadini”

agenzia

Roma, 12 nov. (Adnkronos Salute) – “La società scientifica di anestesia e rianimazione, terapia intensiva e del dolore è a disposizione per discutere tecnicamente quello che è per noi il cuore della società scientifica – linee guida, buone pratiche cliniche, per il pubblico impiego, per il Sistema sanitario nazionale – nell’aumentare la qualità” delle cure “e garantire la sicurezza per i cittadini, per i pazienti, ma anche per gli operatori”. Sono le parole di Elena Bignami, presidente designata 2025-2027 Siaarti, Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva, nel suo intervento, oggi, alla Camera, al convegno ‘Il valore sociale del pubblico impiego nel Ssn’, organizzato da Aaroi-Emac, il sindacato dei Medici anestesisti rianimatori e dell’emergenza-urgenza. “Le società scientifiche possono avere un ruolo anche contro la violenza verso gli operatori sanitari – sottolinea Bignami – Il primo passo in generale anche contro la violenza è quello di poterne parlare, quindi trovare una sede, una casa sicura dove poter condividere queste esperienze negative e trovare una strategia comune che non può essere la singola vendetta o la singola iniziativa. Dobbiamo fare fronte comune anche su questo”.

